Meie unel on mitmeid tsükleid. Enamikke unenägudest näeme me REM-une ehk aktiivse une faasis, mil silmamunad liiguvad kiiresti. See unetsükkel algab umbes 90 minutit pärast magamajäämist. „REM-une faasis nähtud unenäod on sageli kummalised, elavad ja tihti emotsioonidega seotud,“ sõnab unemeditsiooni arst dr Stephanie Stahl Indiana Ülikooli terviseteaduskonnast. „Unenägude eesmärk on teadlasteni siiani osalt mõistatuseks, kuigi on teadmisi, miks võivad tekkida eriliselt imelikud või elavad unenäod.

Miks sa näed imelikke unenägusid?