Nõustaja sõnul on see üks olulisemaid asju, mida peaks tegema kuni lapse pooleaastaseks saamiseni

„Alla 6-kuune laps saab rinnapiimast kätte kõik vajalikud toitained ja vedeliku. Rinnapiim kaitseb last nakkuste eest ja valmistab tema seedesüsteemi tööks ette kõige loomulikumal moel,“ ütleb Ida-Tallinna Keskhaigla Naistekliiniku imetamise nõustamise juht Agnes Selin.

Peale selle on rinnaga toitmine veel mitmel põhjusel oluline lapse arengu seisukohalt. „See on vajalik lapsele tervise ja turvatunde loomiseks ning füüsilise läheduse pakkumiseks. Lisaks on uuringutega tõestatud seosed rinnaga toitmise ja lapse paremate vaimsete saavutuste vahel hilisemas eas. Kõik need argumendid ütlevad, et ei tasu imetamise lõpetamisega kiirustada,“ jätkab Selin.

Kerge on minna üle kunsttoidule, kuid see pole lapse huvides

Eesti emad on tublid rinnaga toitmise alustajad, kuid juba lapse kolmekuuseks saamisel on näha, et osa neist on pöördunud kunsttoidu poole. Kiiremini minnakse üle ka lisatoidule ning rinnaga toitmine lõpetatakse mõnel juhul kaugelt enne, kui laps saab 1-aastaseks.

Agnes Selin ütleb, et kui tekib rinnaga toitmisel probleeme, siis tuleks otsida lahendusi imetamise nõustamise kabinetist ja kindlasti mitte esimese ebaõnnestumise järel loobuda. „Rinnaga toitmise lõpetamine sõltub väga paljudest asjadest, aga eelkõige peaks see sõltuma sellest, millal on laps ja ema lõpetamiseks valmis,“ ütleb ta.