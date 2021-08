Oled märganud? See on üks armas omadus, mis iseloomustab pikaajalises suhtes olijaid

Ehk siis, kui te olete koos elanud juba 25 aastat, on väga tõenäoline, et te olete muutunud välimuselt sarnasemaks. Nii naljakas, kui see ka ei oleks, siis on teadlastel selle kohta oma loogiline seletus.

Mitmed uuringud on välja selgitanud, et alateadlikult oleme me rohkem huvitatud sellisest inimesest, kes meile endile rohkem sarnaneb. Tegemist võib olla sarnasusega, mis väljendub välimuses või siis hoopis haridustasemes, suhtlemisoskuses, hobides jne.

Lisaks sellele väidavad teadlased, et me valime endale sellise elukaaslase, kes sarnaneb meie vastassoost vanemaga. Ehk siis naised valivad tihti alateadlikult sellise mehe, kellel on mingi sarnasus nende isaga, ning mehed naise, kes sarnanevad mingil määral nende emaga.

Pikemaajalises suhtes olles veedame me väga palju aega oma kaaslasega. Ja teadlaste arvates on just see põhjuseks, mistõttu muutume me peale pikki kooseluaastaid teineteisega sarnasemaks. Kuna meil on samad elukogemused ja läbielamised, siis vananeme me ühtemoodi oma partneriga. Psühholoog Robert Zajonc kinnitab, et pikemaajalises suhtes olevatel paaridel tekib sarnane korts kulmude vahele ning suu ümbrusse. Samuti elades koos teise inimesega muutub ka immuunsüsteem sarnaseks tänu samale eluviisile.

Teadlased on ka täheldanud, et elu jooksul muudavad paarid tihti oma harjumusi. Kui üks võtab vastu mõne muutuse oma eluviisis, siis teeb seda ka teine. Kui üks partneritest on otsustanud hakata rohkem liikuma ja tegelema tervisespordiga, siis enamikul juhtudest hakkab ka teine spordiga tegelema.

Teised uuringud on näidanud, et õnneliku abielu saladus peitub partnerite geneetilises sarnasuses. Ning kui sa alateadlikult jäljendad oma partnerit, siis muutute te veelgi sarnasemaks.