Nördinud naine kontserdielamusest: kallid emmed, siseruumi kontsert ei ole koht, kuhu oma tittesid vedada

Olen ise ka ema, saan aru, et alati ei ole võimalik lapsi kellegi hoida jätta, kuid kas siseruumi kontserdid on ikka kohad, kuhu võiks rahumeeli sellises vanuses lapsed kaasa tassida? Koolilapsed muidugi, maailmapildi avardamiseks ideaalne, aga kahe- ja kolmeaastased, kelle ainus huvi on ringi möllata ja esinejaid segada? Laste koht ei ole laval, kus muusikud esinevad.