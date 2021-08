Maailmas ülipopulaarne trend jõudis Eestisse: uus, efektiivne ja taskukohane viis enneaegse vananemise pidurdamiseks

Mis on kortsupadjakesed? Kuidas neid kasutada? Mida need sisaldavad ja milliseid tulemusi on võimalik tänu kortsupadjakestele saavutada? Kõigile neile ja veel väga paljudele teistele ilu puudutavatele küsimustele leiad vastuse uuest „Elustiili” episoodist.

Kõik algas sellest, kui Laura tellis endale proovikoguse. „Ma ei oleks neid endale müüki võtnud, kui poleks olnud nende efektiivsuses päris kindel,” ütleb ta. Nüüdseks on ta aga veendunud, et see toode töötab ja veel väga kiiresti.

Kõige enam saab Laura küsimusi kortsupadjakeste koostise kohta. „Ikka küsitakse, et mida see toode sisaldab, et mis seal siis neid kortse silub. Toode on 100% meditsiinilisest silikoonist ehk ei tekita mingeid nahaärritusi. Mul on endal ka väga tundlik nahk ning mingeid lööbeid pole olnud. Toode toimib nii, et kortsupadjakese alla tekib lisaniiskus, mis hakkab kortsu täitma, ja just täpselt nii lihtne see ongi,” selgitab Laura.

Hea uudisena toob Laura välja ka selle, et tegemist on korduvkasutavate padjakestega. „Pärast kasutuskorda tuleb need kraanivee all ära loputada. Olen neid pärast kasutamist isegi kergelt seebiga loputanud. Seep ei võta seda kleepuvust ära. Need tooted on vähemalt 15 korda kasutatavad,” kinnitab ta.

Mis tuleb kortsupadjakeste ühe kasutuskorra hinnaks ja milline seos on neil kollageeni tootmisega organismis, kuula juba podcast’ist: