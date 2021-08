Liiga vähe seksi - kuidas kallimaga samale lainele jõuda?

Washington Post avaldatud andmete kohaselt on eriti kuni 30a täiskasvanute seas seksuaalse aktiivsuse puudumine kasvav mure ja koguni 23% täiskasvanutest ei seksi igal aastal. Millest see tuleneb? Päeva lõpuks taanduvad mured iha puudumisele ehk madalale libiidole. Mehed igatsevad taga hiilgeaja erektsioone ja naised seda, kuidas kallima puudutus keha värisema pani.

Kuidas seksi põuda vältida?

Kui mesinädalate hormoonid on haihtunud ja aastaid on koos oldud siis jõutakse seksuaalse sobivuse tuumani- libiidode omavaheline sobivus! Alustame sellest, et aru saada, kuidas meie seksuaalne iha toimib?

Libiidol on 2 erinevat tasandit:

Aktiivne iha - seesmiselt tulenev hormonaalne tung, mis paneb vere vemmeldama ja füüsilist lähedust otsima. Kahekümnendates eluaastates on juba hommikul ärgates tunne peal, et tahaks kohe hullama hakata. Piisab palja kallima ihule mõtlemisest, et täielikult erutuda. Suhte alguses on aktiivse iha tase loomulikult kõrge. Me flirdime, lööme end üles ja saadame valmisoleku signaale välja. Pärast alguse särtsu taandumist soovitavad teadlased aktiivse iha taseme tõstmiseks rohkelt masturbeerida. Jah, just nii! Nagu seisev vesi ajab torud rooste, nii langeb ka aktiivse libiido tase, kui inimene oma orgasmid unarusse jätab. See kehtib nii naiste kui meeste puhul.

Naiste hirm, et mehe masturbeerimine on selge märk sellest, et temakeset ei piisa, on täiesti väär arusaam. Süües kasvab isu ja tänu eneserahuldamisele tuntakse ka oma kallima vastu suuremat huvi, kuna hormoonide tase püsib üleval. Naiste kohta kehtib sama reegel ja mees, kes muretseb, et naine tema eemaloleku ajal vibraatoriga nahistades kõik oma orgasmid ära kasutab, on eksiteel. Naised võivad saada mitu järjestikust orgasmi ning kohe kindlasti on nad võimelised seksima iga päev.