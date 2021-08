Ettevaatust! Need šampooni koostisosad on juustele väga kahjulikud ja peaksid neid iga hinna eest vältima

Foto: Unspalsh

Tihtipeale poes šampooni valides me ei mõtle, mis on nende koostisosad ja kui kahjulikud need võivad meie juustele olla. Selle asemel satume hoopis turundusnipi ohvriks ja valime šampooni pudeli kuju ja värvi järgi. Tegelikkuses peaks aga rohkem süvenema sellesse, mis on etiketi peal kirjas, sest šampoonidest võib leida ohtlikke koostisosasid, mida tuleks iga hinna eest vältida.