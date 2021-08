Pettunud naine: olen sel suvel paljude meestega hullanud ja nad kõik teevad suuseksi ajal seda hirmsat viga

“Kevade alguses läksin oma pikaaegsest suhtest lahku. Olime kuus aastat koos olnud ja oli aeg eraldi edasi sammuda. Mõtlesin, et kui olen kuus aastat ühe ja sama inimesega voodit jaganud, oleks aeg korraldada iseendale üks vallatu suvi. Hakkasin muudkui Tinderdama ja väljas käima ning nüüd poole augusti peal on mul seljataga viis erinevat seksiseiklust.

Asun ilma naljata asja juurde — kas kõik need mehed on sarnast pornot vaadanud, või läks minul kuidagi eriti halvasti — kui asi jõudis voodis suuseksini, hakkasid nad kõik väiksemal või suuremal määral tegema midagi, mis vähemalt minu silmad punni ajas ja mida minu suhtekaaslane mulle kunagi ei teinud.

Kõik need viis meest näisid olevat arvamusel, et parim viis naise tippu viimiseks on keelega rammimine. Ei, mitte seksikas kliitori silitamine keele kaasabil, vaid keelega rammimine allpool. Jumal küll! Nii ei tehta ju, see võtab igasuguse isu ära…

Külmavärinad… Mul on üks palve — kui naine just ei palu teil ennast keelega altpoolt rammida, siis palun ärge tehke seda! Naise alumine korrus ei ole katkine uks, mida peab kõvasti rammima, et see kinni püsiks. Niimoodi toimetades on see uks teie jaoks igavesti suletud.”