Ei kujuta ette hommikut ilma kohvita? Kui soovid kaalu kaotada, peaksid alustama hommikust selle joogiga

Ekspertide sõnul aitab sooja vee joomine tühja kõhu peale tekitada hommikul täiskõhutunnet. Kuidas see võimalik on? Sooja vee joomine laiendab kõhupiirkonna veresooni ja saadab seega ajule signaali, nagu oleks kõht täis.

Sooja vee joomine tõstab kehatemperatuuri ning paneb seega keha rohkem energiat kulutama, et kehatemperatuuri taas normaalseks saada (37°). See lisaenergia aitab kaasa ainevahetuse kiiremaks muutmisele. Sooja vee joomine hommikul aitab aktiveerida termolüüsi, tegemist on protsessiga, mis vajab energiat aktiveerimiseks.