FOTOD | Eesti moodsaimas eakatekodus on kõik hotellimugavused ja enamgi veel

Pihlakodu juhi Merike Meriranna sõnul pakub Pihlakodu korraga hotelli kvaliteeti, kodulähedast atmosfääri, toitumisterapeudi loodud menüüd ja kvaliteetset ööpäevaringset hooldusteenust, mis kõik on seotud ka arvestatavate kuludega. „Kaasaegse hotellitoa tasemel elamine koos nii-öelda täispansioni ja korraliku toitlustusega, millele lisandub meditsiiniline järelevalve ning hooldusteenus – kui kõik see kokku liita, siis vahel imestan isegi, kuidas sellise kohatasu eest nii head teenust pakkuda suudame,“ kirjeldab Merirand Pihlakodu elukorraldust.

Aga see ei ole kaugeltki mitte kõik, mida üks kaasaegne eakatekodu oma elanikele pakkuda suudab. „Kui võrrelda omavahel mõne Pihlakodu ja kohaliku spaa majutust, ei pruugi esmapilgul erisusest arugi saada,“ selgitab Merirand tuntava uhkustundega hääles. Nii pakutakse Pihlakodudes füsioteraapiat, massaaži, olemas on loovterapeut, hingehoidja, jututajad, samuti juuksur, maniküüri- ja pediküüriteenus ning muud iluteenused.

Viimsis eelmisel sügisel avatud Pihlakodus on lisaks tavatubadele ka Eesti esimesed eakatekodusse rajatud sviidid. Avaras ja elegantses sviidis on väike kööginurk ning päikeselisi ilmasid saab nautida oma privaatsel terrassil. „Meie sviidid on mõeldud pigem inimesele, kes saavad enamiku ajast iseseisvalt hakkama, aga meil on loomulikult ka tubasid, mis on mõeldud suurema hooldusvajadusega inimestele,“ märgib Merirand.