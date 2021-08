Nägid unes, et su kallim petab sind — kas on põhjust muretsemiseks?

Sul on emotsionaalne rahulolematus Võimalik, et sa ei tunne enam emotsionaalset sidet enda kaaslasega. Unes kogetud tundetulv on tõeline ja tuleb kuskilt sinu seest. Seega pead aru saama, mida see emotsioon sinu jaoks tähendab. Kas tunned süütunnet, ebakindlust, armukadedust, viha või hoopiski ärevust?

Lahendamata mineviku traumad kummitavad sind siiani

Kui sind on varem petetud, on täiesti tavaline, et näed seda ka enda unenägudes edasi. Kui sinu praegune partner pettis sind, on taolise unenäo nägemine märk sellest, et sul läheb veel aega, kui hakkad teda taaskord usaldama. Kui aga sinu varasem partner tegi seda, võib see tuleneda hirmust, et minevik kordub taas.