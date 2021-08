On aeg tõsiselt vaeva näha! Need on olulised märgid, et peaksid oma suhtega terapeudi poole pöörduma

Tunned, et oled omadega ummikus Sul on partneriga ikka ja jälle tülid samade teemade üle ning te ei suuda välja mõelda viisi, kuidas sellest läbi murda. Sageli juhtub see siis, kui üks või mõlemad osapooled ei tunne end kuulduna ega mõistetuna.

Sul on täielik kriis Oled oma suhetes tabanud olulist probleemi - näiteks kui su partneril on afäär - ja sa ei tea kuhu või kelle poole pöörduda.

Sul on probleeme oma lastega

Kui lähete perekonnana teraapiasse, et arutada probleeme, mis hõlmavad teie last - nagu näiteks hoolimatu käitumine, narkootikumide tarvitamine - siis tuleb mõista, et see võib olla lapse appikarje.