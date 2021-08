ARVAMUS | Kui mehega pole võimeline orgasmi saama, ei oska naine lihtsalt seksida!

"Mitte üks vibraator, näpp või muu jura ei asenda meest. Kui mehega pole võimeline orgasmi saama, ei oska naine lihtsalt seksida. Kui sul on ikka tunded mehe vastu, on seksuaalne nauding garanteeritud. Või kui oled piisavalt kogenud, enesekindel ning tead, mis sulle sobib või ei sobi ning oskad, julged seda ka mehele öelda, siis on jällegi nauding tulemuseks. Mitte ühelgi jullal pole selliseid omadusi nagu peenisel, kui mehhaanilisusest rääkida. Kõik peenise omadused on eelised muude jurade ees.

Keegi küll kommenteeris eespool, et peenis polegi mõeldud selliste asjade jaoks. See on vale jutt. Peenis just nimelt ongi selleks, seksiks. Mehel pole oma riista muuks vaja. Peenis on peenis just seksi jaoks, et seemnekesed võimalikult munarakule lähedale toimetada.