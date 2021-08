Nädalat iseloomustavad mitmed ootamatused ja üllatused. Kuigi need võivad plaanid segi lüüa või isegi plaanide tegemist pärssida, toovad need kaasa ka palju rõõmu ning edukaid lahendusi, mida plaanidagi poleks osatud.



Kergem on neil, kes suudavad vooluga kohanduda ning võtta igast hetkest ja päevast just selle, mis on pakkumisel, klammerdumata liigselt oma algsetesse mõtetesse ja plaanidesse.