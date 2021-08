2017 aastal pälvis suurt tähelepanu The Guardiani artikkel, mille peategelaseks oli 54-aastasene naine, kel polnud eales olnud poiss-sõpra. Teda nimetati „suhteneitsiks.“

"Artikkel nõretas ahastusest. Naine, kel polnud kunagi suhet olnud, oli hämmingus oma puuduvate kogemuste pärast ega suutnud mõista, mis tal küll viga on. Tal oli nii häbi, et ta esines koguni valenime all," meenutab Bella DePaulo, filosoofiadoktor ning raamatu „Singled Out: How Singles are Stereotyped, Stigmatized, and Ingnored, and Still Live Happily Ever After“ autor.