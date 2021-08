Kindlusta unelmate töökoht! Need nõuanded aitavad karjääriredelil edasi liikuda ja ülemusega läbi saada

Siin on mõned lihtsad nipid, mis võivad su töökeskkonna märksa pingevabamaks muuta ning sillutada teed edule.

1. Ära alusta vestlust küsimusega „Kuidas läheb?“

Harvardi teadlased väidavad, et selle küsimusega ei ole mõistlik vestlust alustada. See on mõttetu, liiga abstaktne ja sellele on raske vastata. Selle asemel proovi küsida näiteks:

Oled sa täna pikalt tööl?

Tegid sa nädalavahetusel midagi toredat?

Kas sul on nädalavahetuseks vahveid plaane?

2. Jälgi ümbritsevat ja kasuta nähtut oma vestluses

Näiteks kui sa räägid ülemusega tema kabinetis, leida midagi teda ümbritsevast. Selleks võib olla pilt seinal või perepilt tema töölaual. Et alustada vestlust, päri bossilt, kas ta on kunstihuviline – see tekitab sinu vastu sümpaatiat.

3. Ürita koosolekutel võimalikult vara sõna võtta

Kui sa oled töökoosolekul, ära oota, et keegi sinult midagi päriks. Võib juhtuda, et paljud kolleegid võtavad sõna ja arutlevad asjade üle, seega kaotad sa oma võimaluse oma arvamust väljendada ning märgatud saada.

Küsi iseendalt, miks on oluline sõna võtta. See ei peaks tunduma enese eksponeerimisena. Jututeema peaks olema asjakohane. Samuti tuleb vahet teha, millist infot on mõistlik arutada bossiga nelja silma all ning millist jagada kolleegide keskel.

4. Küsi palju

Teadlaste sõnul suurendab küsimine sümpaatiat. Kui inimesed esitavad rohkem küsimusi, peetakse neid reageerimisvõime, mõistmise ja hoolivuse osas paremaks. Näiteks liitus meeskonnaga uus kolleeg. Parem on, kui sa teda ei ignoreeriks, vaid vestleksid mõnel aktuaalsel teemal, mis võiks teie kahe vahele suhtluse silla luua.

5. Määra oma tööintervjuu teisipäevaks kell 10:30