Valetamine kohtingul? Need on valed, mis on esmakohtingul täiesti aktsepteeritavad

“Sa olid esimene inimene, keda märkasin sellel peol.”

See ilmselt ei vasta tõele, kuid see on okei. Miks? Sest hea tunne on saada ju komplimente. Ja pealegi, me ei annaks ju võimalust inimesele, kes ütleks: “Ma märkasin kõigepealt sinu sõpra Liisat ja ta oli tõesti kuum. Aga siis hakkasid sina minuga rääkima ja ma mõistsin, et sa oled ka päris armas.”

“Mul on perega ja tööga kõik hästi ja üleüldiselt on elu päris hea.”

Võib-olla käib sulle su ema närvidele, töökaaslastega on suhted keerulised ja ärkad vähemalt korra nädalas pahuras tujus. Kuid esimene kohting ei ole õige aeg seda välja tuua.

Kellelegi ei meeldi hädaldaja ja kui juba esimesel kohtingul kurdad võhivõõrale nii palju, siis mis teisel kohtingul võib juhtuda?

“Tulevikus läheb robotite ja zombide vahel võistluseks, aga robotid võidavad.”

Naeruväärseid lugusid on hea rääkida, aga ole kindel, et partner on sinuga samal lainel!

Kui oled selles kindel, võiksid öelda midagi sellist: “Sind vaadates võin öelda, et sa oleksid zombide poolel.”

“Olen ka tahtnud seda filmi vaadata.”

Olgu, võib-olla ei ole sa seda tahtnud ja võib-olla sa isegi ei tea sellest filmist midagi kuniks su kohtingukaaslane selle jutuks tõi. Aga sulle meeldib su kaaslane ning sa tahaksid temaga uuesti välja minna. Seega see ei tee ju halba, kui vihjad kaaslasele, et tahaksid temaga veel kokku saada?

“Oli tore kohtuda.”

Mõned kohtingukaaslased on ebameeldivad, aga see ei tähenda, et sa peaksid samaga vastama. Ehk ole viisakas — õhtu lõpus kindlasti täna kaaslast toreda aja eest (isegi, kui see oli kõige igavam õhtupoolik) ja jäta hüvasti.

Allikas: YourTurn