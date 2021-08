PILK PEALE! 9 tähelepanuväärset märki, et sinu mees harrastab mikro-petmist

Foto: Pexels

Kõik teavad seda üht meest, kelle käitumine ei ole kohane suhtes inimesele, kuid samas ta ei peta ka. Lihtsamini öeldes, mängib ta ohtliku tulega. Ta on see mees, kelle eest kõik sinu sõbrad tahavad hoiatada ja kõnnitakse kikivarvul, et jumala eest mitte ise sellisega kokku puutuda. Kuidas teda ära tunda?