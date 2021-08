“Kui lööb, löö vastu” — kas ja kuidas selline soovitus tegelikult toimib?

Koolipsühholoogina töötatud aastate jooksul olen leidnud enda jaoks lahendusi probleemidele, mis esialgu tundusid ületamatud, kuid noorte (siinkohal pean just silmas algkooli õpilasi) omavahelise vägivalla vähendamine on, ning tõenäoliselt ka jääb, nii minu kui ka paljude teiste noortega tegelevate spetsialistide jaoks üheks suurimaks erialaseks väljakutseks. Selle üheks (kindlasti mitte ainsaks) põhjuseks ongi just ‘’kui lööb, löö vastu’’ mentaliteet. Pealtkaudu lihtne väide, eks? Kui keegi sind lööb, on sul õigus teda vastu lüüa, et ennast kaitsta! Mine ükskõik millisesse võitluskunsti trenni või enesekaitsekursusele ning sulle rõhutatakse, et see, mida sa siit õpid on enesekaitseks, seda on lubatud kasutada VAID siis, kui keegi sind ründab või füüsiliselt ohustab. Küll aga on tihti see sama täiskasvanuid abistav mentaliteet ohuks lapse heaolule.

Kaks aastat tagasi, kui ma käisin ühe 2. klassiga vestlemas kiusamise ning vägivalla teemadel, tekkis ka üleklassiline arutelu selle üle, millal on õige ennast kaitsta. Lapsed arutlesid omavahel ning arvamusi oli umbes sama palju, kui õpilasi klassiruumis. Küll aga märkasin, et üks tõekspidamine oli levinum kui ükskõik mis muu arvamus enda kaitsmise kohta. Selle kontrollimiseks palusin lastel käe tõsta, kui nende ema, isa või keegi nende lähedane isik on neile öelnud õpetussõnad ‘’kui lööb, löö vastu’’ või selle väite alternatiive (üks populaarsemaid olles ‘’ainult siis võid lüüa kui keegi sind enne lööb’’).

Selle teksti kirjutamise ajal on käes augusti keskpaik ning õpilaste kooli naasemiseni on aega veidi vähem kui kolm nädalat. Sellest tingituna mõtlesin, et paneks veidi põhjalikumalt kirja ühe konkreetse mõtte, mis on mu peas juba mõned päevad mõlkunud.

Selle mõtte lahti seletamiseks toon näite oma igapäevasest tööst just 1. klassi õpilastega. Tihti olen ennast avastanud nendega vesteldes rääkimas terminitest, mis minu jaoks on elementaarsed, loogilised. Kui lapsel on probleeme näiteks eneseregulatsiooniga (loe: enda tunnetega toimetulekuga) siis vestlen ma lapsega just sellest — tema tunnetest. Kuid sellest rääkides pean endale pidevalt meelde tuletama, et minu vastas istuv õpilane ei pruugi täielikult aru saada, mida tähendavad meie jaoks iseenesest mõistetavad sõnad nagu viha, rõõm, kadedus, tunded, motivatsioon jne. Ühe konkreetse õpilase puhul oli probleemiks tema pidev valetamine — peale pikka vestlust taipasin ma küsida, et kas ta palun seletaks mulle lahti, mida tema jaoks see sõna üldse tähenda. Selgus, et tema arusaam valetamisest erines õpetajate omast totaalselt, seega kui keegi ütles talle ‘’ära valeta’’ siis selle lause tähendus oli tema jaoks hoopis midagi muud. Kui aga laps ei tea mida valetamine tähendab, siis kuidas me saame talle öelda, et ta seda ei teeks?

Sama kehtib ka laste omavahelistes suhetes. Teie, kes juhtute seda kirja lugema, proovige vastata järgnevatele küsimustele: mis on kiusamine? mis on norimine? mis on kaklemine? mis on löömine ning mis on sellel ühist ja erinevat kellelegi haiget tegemisega? Nüüd kui te olete nendele küsimustele enda jaoks vastused välja mõelnud, proovige need vastused sõnastada nii, et nendest saaks aru ka 7-8 aastane laps. Selle ülesande mõte on tekitada arusaam, et kuigi enamik meist oskab eristada sõnadega haiget tegemist käe/jalaga löömisest ning juhuslikku müksamist pahatahtlikust tõukamisest, ei ole nende olukordade eristamine noores eas üldsegi nii lihtne kui me arvame.