Kallim ei kuula sind üldse ja see ajab ahastusse? Selle taga peitub üks üpris loogiline põhjus

Kui sa oled pikemaajalises suhtes, siis tuleb see kõik sulle ilmselt tuttav ette. Kui su kaaslane on millegagi tegelemas või istub lihtsalt niisama, mitte miski ei garanteeri, et ta sind sellest hoolimata kuulaks.

Suhtlemine on ometi igas suhtes kõige olulisem. Vähemalt kinnitavad seda mitmed teaduslikud uuringud. Tõenäoliselt paneb selline olukord sind ennast halvasti tundma ning sa võid isegi mõelda, kas teie suhe ei kannata selle all. Tegelikult on asi hoopis vastupidi. Kui sinu kaaslane sind ei kuula või teeb seda ainult ühe kõrvaga, siis tuleb välja, et see on hoopis märk sellest, et ta sind armastab. Head uudis, kas pole?

See teaduslik uuring viidi läbi Chicagos asuva Williams College ning Massachusetts' asuva tehnoloogiainstituudi uurijate poolt. Uuringutöös kasutati vabatahtlikke paare, kes pandi istuma selg-selja vastu ja seejärel pidid nad teineteisele ütlema kahemõttelisi lauseid. Sama eksperiment viidi seejärel läbi võõraste inimestega.

Tulemus oli ühehäälne: kui inimesed teineteist ei tunne, siis suhtlevad nad omavahel palju paremini, kui oma partneriga. Uurijad täheldasid, et sageli ülehindavad paarikesed oma suhtlemisoskust, leides, et nad tunnevad teineteist niigi piisavalt hästi. Kui aga suhelda võhivõõra inimesega, siis kuulatakse teda paremini juba ainuüksi selleks, et paremini teda mõista.

Seega, kui su kaaslane sind ei kuula, tähendab see üksnes seda, et ta sind armastab ja te olete tõesti nii lähedased, et ta ei pea tähtsaks iga su sõna kuulata.