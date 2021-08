Üllatuseks võttis Liina seekord mehe jauramist täiesti külma kõhuga ega teinud peagi mehest üldse välja. Raul solvus või mängis solvunut ja marssis minema, öeldes, et läheb ära koju. Kas ta just koju läks, aga minema ta peolt läks. Need Rauli armukadedushood olid eriti imelikud sellepärast, et ise ta vaatas kogu aeg ilusatele naistele järele, sageli isegi tähele panemata, et Liina näeb seda. Liina seda ei usu, aga mina olen täitsa kindel, et Raulil on võõraste naistega seiklusi olnud. Ta pole lihtsalt vahele jäänud. Sel õhtul tundis Liina end pärast Rauli lahkumist palju vabamalt...