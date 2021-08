Ei, siin pole tegemist usuliste ega ka meditsiiniliste põhjustega. See on avameelne lugu 29- aastasest naisest, kes ühel hetkel taipas, et teda võib aidata vaid see kui ta mõnda aega tsölibaati peab."Tõepoolest, kui anonüümsete alkohoolikute koosolekute eesmärk on joomine täielikult lõpetada, siis seksiga see on teistmoodi. Me ei saa seda igaveseks oma elust välja jätta. Seega, seadsin omale eesmärgiks pool aastat seksivaba elu."