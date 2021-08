Kas teadsid? Menstruatsiooni varajane algus võib soodustada sellesse haigusesse haigestumist

Oxfordi ülikooli teadlased uurisid, kuidas menstruaaltsükkel mõjutab naise üldist tervist. Teadlased analüüsisid peaaegu 120 000 rinnavähiga ja üle 300 000 tervet naist. Nad avastasid, et naistel, kellel algasid menstruatsioon juba enne 12aastaseks saamist, on suurem risk selliste terviseprobleemide tekkeks nagu südamehaigused ja rinnavähk.

Dr Gillian Reeves Oxfordi ülikooli vähiepidemioloogia üksusest ja uuringu juhtivteadur ütles: "Meie uued uuringud peaksid aitama meil paremini mõista, kuidas naissuguhormoonid mõjutavad rinnavähi riski. Me juba teadsime, et varajane menstruatsiooni algus ja hilinenud menopaus suurendavad riski. Kuid need uued avastused viitavad sellele, et suguhormoonide tase võib olla asjakohasem teatud tüüpi rinnavähi, nagu näiteks ER-positiivsete kasvajate ja lobulaarsete, kuid mitte duktaalsete kasvajate, puhul."