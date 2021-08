Õpi teiste kogemusest! Naine jagab kuut viga, mida võite teadmatusest teha ja mis võivad abielule saatuslikuks saada

"Kulukad pulmad tundusid rumalamad kui abiellumise mõte ise. Seega, arvasime, et on targem käia laupäeva hommikul möödaminnes läbi perekonnaseisuametist, olles vaevu kellelegi seda maininud. Me ei teinud oma abiellumisest suurt numbrit, kuna see ei tähendanud meile midagi nii tõsist.Tagasi vaadates ei jäänud ma ilma mitte ainult pulmapäevast, vaid tseremooniast, mis tegelikult on oluline. Osa abiellumisest on avaliku deklaratsiooni esitamine – ma toetan sind, ning võtan ka vastutuse. Mulle tundub, et tseremoonia või oleks meie abielu tähenduslikumaks ja reaalsemaks muutnud."