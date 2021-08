Kui kaua erektsioon kestab?

Naised vajavad orgasmini jõudmiseks piisavalt palju aega ja eelmängu – nimelt 20–40 minutit, et samale naudingu tasemele jõuda, kus tema mees juba mõne minutiga on. Erektsiooni kontrollida suudavad vaid vähesed mehed ja sedagi mitte alati. Alustame sellest, et õpime mõistma erinevaid erektsioone ja nende põhjuseid. Seejärel saame omandada teaduslikult tõestatud meetodid erektsiooni paremaks kontrollimiseks ja pikendamiseks.

Milliseid erektsioone püksi poeb?

See ei ole mingi uudis, et tavaliselt on erektsioon seksuaalse erutuse tulemus. Noorte meeste puhul piisab vaid ilusale naisele mõtlemisest. Aastate möödudes on erektsiooni tekkimiseks vaja otsest stimuleerimist. Eakamatel meestel ei pruugi piisata ka sellest, et kallima käsi või suu puudutab tema kõige tundlikumat kehaosa. Sellisel juhul tuleb võtta kasutusele abivahendid, et verevool peenisesse toimiks jälle nii nagu aastaid tagasi ja võimas erektsioon tuleks magamistuppa tagasi.

Hommikune erektsioon – kas sellel on erutusega midagi pistmist? Oh seda naise rõõmu, kui mees ärkab hommikul erekteerunud peenisega, ja muret, kui seda enam ei ole. Tegelikkuses ei ole hommikune erektsioon mehe erutatusega seotud. Teadlased selgitavad, et hommikuti on mehe testosterooni tase kõrgem ja tekitab erektsioonirefleksi. Hommikused erootilised unenäod ja erektsioon on samuti keha n-ö erektsioonihormoonide tipptunni töö.

Öine erektsioon – kui mehel on tervis korras, siis on üsna tavaline, et REM-une faasis hakkab erektsioon omavolitsema. Teadlased ei ole jõudnud ühtsele seisukohale, millest see tuleneb, ent üks tõenäolisemaid seletusi on lämmastikoksiidi suuremas koguses vabanemine selles unefaasis. Teadupärast on lämmastikoksiidil oluline roll erektsioonivere suunamisel peenisesse.