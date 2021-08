Aeg ennast üllatada! Põnevad nõksud, kuidas küpsetada ilma piimatoodeteta

Soja-, kaera- või riisipiimast vahukoor — tänapäeval on valik lai! Kuid lihtsa vahukoore saab ka ise kookospiimast valmistada. Selleks pane kookospiimapurk õhtul külmkappi, hommikul keera purk ümber ja ava teiselt poolt. Vala ära vesine kiht (seda võib kasutada näiteks küpsetistes või pudrus piima asemel) ja vahustamiseks kasuta vaid paksu valget osa. Kuna taimsed vahukoored kipuvad ruttu vedelaks minema, on hea lisada vahustamisel juurde vahukooretugevdajat, mis aitab vahukoort tugevana hoida mitu päeva.

Taimne pett on kooki küpsetades üks äärmiselt hea koostisosa ning selle tegemine on ülilihtne. Lihtsalt sega natuke äädikat või sidrunimahla taimse piimaga kokku ja lase seista. Koheselt on näha, kuidas piima tekstuur muutub. Pett lisab küpsetistele mõnusat hapusust ja teeb need kohevamaks, mistõttu on see eriti hea lisand pannkoogitaignas.

Kui retsept nõuab piima, siis saab selle kergesti asendada taimse piimaga. Kuid kõik taimsed piimad ei ole võrdsed. Millist siis valida? Mandlipiim küll maitseb hästi, kuid küpsetiste jaoks võib jääda liiga vesiseks. Kui on siiski soov seda kasutada, võib võimalusel proovida mandlipiima, mis on mõeldud professionaalidele (barista piimad), kuna neis on natuke kõrgem rasvasisaldus ning kooresem tekstuur. Sojapiim või kaerapiim kipuvad paremini toimima, kui on vaja midagi rammusamat. Purgis olev kookospiim võib olla liiga rammus ja magus, mistõttu soovitame valida kas light või joogiks mõeldud kookospiima. Jälgi ka taimsete piimade suhkrusisaldust, sest see mõjutab seda, kui palju pead ise toidule magusust lisama.

Kuigi piimata küpsetamine võib tunduda kui raketiteadus, tähendab see enamasti lihtsalt loomse piimatoote asendamist taimse vastu. Kui oled õppinud tundma taimseid koostisosi ja nende reageerimist küpsetamisel, võivad sündida hoopis uued põnevad retseptid ning nipid, kuidas saavutada kõige kooresemad ja maitsvad road. Erinevalt piimatoodetest säilivad taimsed alternatiivid tihtipeale palju kauem kapis või külmikus, et saaksid nautida oma lemmiktoite ilma jälle poodi jooksmata.

Tofu

Maitsestamata tofu ja siidine tofu on küpsetamisel head abimehed. Tahkem tofu aitab luua teralise konsistentsi, et imiteerida näiteks kohupiima, kui segad kokku tofu taimse hapukoorega. Siidisest tofust saab aga valmistada häid kreeme, mida saab kasutada magustoitudes. Samuti lisab see toidule valku.

Marliriie

Marliriie on hea vahend, et valmistada ise kodus taimset piima või juustu. Sellega saab hõlpsasti teha näiteks toorjuustu, asetades veganjogurt ööseks nõrguma. Erinevalt sõelast aitab riie eemaldada vaid üleliigse vedeliku.

Pähklid

India pähklid, kooritud mandlid või makadaamiapähklid on piisavalt neutraalse maitsega, et meenutada piimatooteid. Pannes need ööseks ligunema, saab järgmisel päeval need blenderis ära purustades mõnusa pähklikreemi, millel on palju kasutusvõimalusi. Eriti hea on valmistada maiustusi, mis ei nõua küpsetamist, nt energiapallid või toorkoogid. Pähkleid on hea koju varuda, kuna nad säilivad hästi.

Juustuvaba juustukook

Vaja läheb:

200 g veganküpsiseid

50 g taimset margariini + natuke määrimiseks

200 g veganhapukoort

100 g India pähkleid

500 g maitsestamata veganjogurtit

350 g siidist tofut

50 g tärklist

200 g + 50 g suhkrut

1 tl vaniljepastat

peotäis marju või paar tilka toiduvärvi



Esimene päev:

Purusta India pähklid 100 ml veega ning sega kokku jogurtiga. Aseta sõel kausi kohale ning pane sõelale kahekordne kiht marliriiet nii, et ääred ulatuvad üle sõela. Vala jogurti ning pähklite segu marli peale, tõsta riide ääred keskele kokku ja keera sõlme. Jäta külmkappi nõrguma umbes ööpäevaks. Poole peal tee riie lahti ja sega, seejärel sõlmi uuesti kinni ja jäta nõrguma.

Teine päev:

Eelsoojenda ahi 180 kraadini. Purusta küpsised toidukombainis või käsitsi kilekoti sees rullides ettevaatlikult taignarulliga. Sulata margariin ning sega kokku küpsisepuruga. Aseta 24cm lahtikäiva koogivormi põhja küpsetuspaber ning määri äärtele õhuke kiht margariini. Vala vormi küpsisepuru ning suru kätega põhja. Sega kokku nõrutatud jogurti-pähklimass, siidine tofu, 200 g suhkrut, tärklis ning vaniljepasta. Vala segu koogivormi ning küpseta ahjus 50-60 min.

Samal ajal kuumuta väikeses potis 5–10 minutit marju, et saada paks kontsentraat. Sõelu välja seemned ja aseta kõrvale. Kui soovid saada mitut värvi, kasuta erinevaid marju, nt mustikaid ja maasikaid. Kui kook on küpsenud, võta ahjust välja ja jäta mõneks minutiks jahtuma, ära ahju veel kinni keera. Sega kokku hapukoor ja 50 g suhkrut. Tõsta eraldi kaussidesse paar lusikatäit hapukoore segu ja lisa marja kontsentraati või toiduvärvi, kuni saad soovitud tooni. Vala värvimata hapukoor koogile, lisa ringidena lusikaga juurde värvisegu. Ei ole tähtis, et ringid oleksid täiuslikud. Tõmba söögipulgaga ringides edasi tagasi, et saada ilus muster. Pane kook ahju tagasi umbes 10 minutiks. Kui kook on valmis, lase sel enne serveerimist täielikult jahtuda. Parim on oodata järgmise päevani.

Pühapäeval, 22. augustil tähistatakse üle maailma rahvusvahelist taimse piima päeva.