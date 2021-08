Vihkad hommikuid? Just nii muudad need enda jaoks talutavaks

Foto: Pexels

Kui oled õhtuinimene, on sul hommikuti arvatavasti voodist välja pugemisega raskusi ning alatihti leiad end mõtlemast, et kui oluline see töökoht sulle ikka on. Tuleb välja, et kui sinu tööaeg ei ole kooskõlas sinu kehakellaga, võib see kaasa tuua unepuuduse. Kuid on hea uudis – paari lihtsa nipiga võid varsti avastada, et hommikud polegi tegelikult nii õudsed!