Hea teada! See igapäevane tegevus aitab parandada sinu ajutööd

Selleks on kokkamine. Jah, sa lugesid õigesti! Toiduvalmistamine on kindel viis aju funktsionaalsuse parandamiseks. Nimelt aitab see ajul funktsioone tugevdada, mille kaudu on sul lihtsam ka näiteks probleeme lahendada. Toidutegemisel saad teada uusi ürte, mis parandab sensoorset teravust, mis võib lõpuks viia arenenumate teadmisteni selle kohta, mis sobib millise toidu juurde hästi, mida saab millega asendada jne. Selle oskuse täiustamine võib samuti kaasa aidata sensoorse mälu parandamisele.