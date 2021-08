KUULA SAADET | Elustiil: nälja kustutamiseks vali Reztarti batoon

Toitumisnõustaja Teele Tederi hinnangul on veider, kuidas inimestel on raske võtta 100% vastutust iseenda keha eest.

„Muud valikud teeme väga teadlikult: kus me töötame, mis autoga sõidame, kuhu puhkama läheme, kellega koos elame ja nii edasi. Aga toit on jäänud kuidagi tagaplaanile. Näen väga palju seda, kuidas näiteks kontoris inimestel tihti tuleb sekundiga meelde, et kõht on tühi. Kuid selleks hetkeks on asjad juba liiga kaugele läinud ja valikute tegemisel kaldutakse halbadele radadele. Ka toidu puhul peaks olema planeerimist rohkem, inimesed võtma vastutuse,” leiab toitumisnõustaja.

Üks, mis on Tederi sõnul ka selge, on see, et inimesed alahindavad toitu ja eriti seda, kui palju tegelikult süüakse, mis koguseid ning mis kalorimahte.

„Ka mina olen kaalunud kunagi palju rohkem, kui peaks, ja pannud tähele, kui suuri koguseid toitu olen võimeline sööma. Kõige paremini võttis tänase inimese ja toidu suhte kokku kulturist Ott Kiivikas oma viimases raamatus, kus ta ütleb, et toidust on meile saanud meelelahutus. Me ei söö tihti enam selle pärast, milleks toit on loodud, vaid selleks, et end premeerida või veeta lõbus õhtu sõpradega grillilauas. Minu küsimus on see, et kas peab kogu aeg midagi sööma, iga tegevuse juures midagi nosima,” arutleb Teder.

