Miks jalad valutavad öösel ja kas see võib olla märk mõnest veresoonkonna haigusest?

Vaskulaarne haigus

Selle põhjuseks on rasvade ladestumine jalaarterite seintesse, mis piirab verevoolu. Seda saab leevendada püsti tõustes, tänu millele voolab veri tagasi jalgadesse.

Sümptomiteks on ka jalakarvade väljalangemine, jalgade tuimus või nõrkus, aeglaselt kasvavad varbaküüned, haavad jalgadel, mis ei parane, nahavärvi muutus, läikiv nahk, erektsioonihäired või jalalihased muutuvad väiksemaks.

Suitsetajatel, diabeetikutel, rasvunud ja eakatel inimestel on suurem oht perifeersete arterite haiguste tekkeks. Kui sul on ülaltoodud sümptomid, tuleks kindlasti arsti juurde pöörduda.

Verehüübed

Verehüübed tekivad sageli inimestel, kes on väga palju reisinud. Eriti, kui see hõlmab pikka lendu või pikalt istumist. Tavalised sümptomid on punetus, pulseeriv või kramplik valu ning lokaalne soojus ja turse.

Krambid

Kuigi magama jäämise ajal on see ebameeldiv, võivad sul olla kõigest jalakrambid. Isegi voodis ümberpööramine võib põhjustada lihasspasme, eriti kui te pole päeva jooksul piisavalt vett joonud või tarbinud piisavalt soola.

Veendu, et oled selle valusa probleemi vältimiseks piisavalt palju vett joonud. Ja kui jalakramp kimbutab, on ainsaks võtmeks venitamine.

Närvivalu

Teatud asendis magamine võib tähendada närvi kokkusurumist, mis võib olla põhjus, miks ärkate valuga. See võib olla lihtsalt ühekordne asi, kuid närvivalu võib seostada ka muude seisunditega. Närvivalu korral on kõige parem liikuda ja soojendada lihaseid. Õnneks on tegu pigem ebamugavama tundega kui millegi väga eluohtlikuga.

Luuvalu

See põhjustab valu ja turset liigeste ümber. Selle käivitab keemiline reaktsioon, mis jätab liigesesse uraatide kristallid. See võib esile tulla siis, kui oled tarbinud näiteks õlut, punast veini või juustu. Tavaliselt vajatakse selleks spetsiifilist ravimit. Nii et kui arvad, et see võib sind kimbutada, tuleb pöörduda perearsti poole.

Luumurd