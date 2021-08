Foto: Shutterstock

Kahtlemata armastad sa oma tööd. Kui see nii poleks, sa seda ju ei teeks! Kuid pärast kõiki neid aastaid e-mailide ja lõputute telefonikonverentside laviini all võib läbipõlemine meist igaüht ohustada. Et seda vältida, küsisime kümnelt oma start-up'i loojalt ettevõttest Young Entrepreneur Council, milliseid nippe nemad kasutavad, et mitte läbi põleda.