"Kuidas võis ühtainustki õhtut kasutada millekski muuks kui seksiks või kellegi leidmiseks, kellega saaks seksida?"

Ühiselamu elanike eesotsas viin nõiajahi pidajad tänavale, et jälitada väljamõeldud meest, aga kaotan jälgede segamise vastu kiiresti huvi, kui näen Joeli, kes otsib meie pidu. Joel on Põhja-Londonis tuntud südametemurdja, ta on juudi verd Warren Beatty, juuksed geeliga püsti aetud ja näol aknearmid, ta on äärelinna Danny Zuko. Pakun talle suitsu ja me hakkame otsekohe amelema, nagu räägiksime niisama Londoni ühistranspordist. Kulgeme tagasi korterisse, kus saan nautida teiste silme all Joeliga miilustamist, mille eest teenin ammu unustatud Jooksupoisiga võrreldes kindlasti paar plusspunkti juurde. Mind teeb kurvaks vaid see, et ma ei saa enam vannituba vallutada, sest seal tungleb Hayley koos peast soojade „Vaikse tunnistaja” kriminalistidega, kes tõmbavad peole pidurit, üritades kindlaks teha, kes ja kuidas tegi dušikabiini katki. Otsin parajasti uut peidukohta, kui kaunis blondiin Christine (kui Joel oli Danny, siis see oli tema paariline Sandy) avaldab soovi korraks Joeliga rääkida. Lasen neil lahkelt seda teha, sest nagu öeldakse: kui sa tahad kedagi panna, lase ta vabaks.