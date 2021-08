Kritiseerimine ja naeruvääristamine — need pole ainsad märgid, mis näitavad, et su suhe emaga ei ole hea

Emasid on erinevaid, on neid, kes sekkuvad liiga palju, on neid, kes näitavad üles liigset autoritaarsust ja on neid, kes oleks justkui sinu peale kadedad.

Sageli peegeldab see käitumine ema enda suhet oma emaga: kui tal jäi lapsepõlves ema armastusest puudu, siis ei ole tal lihtsalt sulle midagi anda. Mõned naised jälle on saanud emaks juhuse läbi, nad ei olnud selleks valmis ja on liiga enesekesksed, et mõtelda sellele, mis oleks parem lapsele.

Vaata, millised märgid viitavad sellele, et su suhe emaga on halb:

Sa ei tee kunagi midagi hästi

Su ema kritiseerib sind ja naeruvääristab sageli. Sa tead, et ükskõik, mida sa ka ei tee, ta ei tunne sinu üle kunagi uhkust. Ikka teenib see või teine inimene paremini, sina jääd eluks ajaks paksuks, sa lihtsalt oledki selline saamatu, sinuga juhtub alati midagi ja üldse oled sa halb inimene.

Sa oled oma ema jaoks rivaal

Ka sellist asja tuleb ema-tütre vahelises suhtes ette. Su ema võib tõsiselt tunda kadedust kõige pärast, mida sa teinud oled ja mis sul olemas on. Ta ei ole ise õnnelik, on pahuksis iseendaga või ei talu, et sa saad oma isaga paremini läbi, kui temaga jne.

Ta sekkub liiga palju su ellu

Ta tungib su isiklikku ellu ja leiab, et tal on õigus öelda oma arvamust kõige suhtes, mis sinusse ja su ellu puutub. Lapsepõlves oli ta väga hoolitsev ema. Aga tal on oma arusaam elust ja ta tahab, et kõik läheks tema äranägemise järgi. Ta ütleb oma sõna sekka kõikide inimeste suhtes, keda sa tunned: töökaaslased, sõbrad ja kallimad. Ta helistab sulle igal kellaajal ja kogu aeg.

Ta tekitab sinus süütunnet

Ükskõik, millise probleemiga siis tegu ei ole, alati on see katastroof ja ta tahab, et ka sina ennast halvasti tunned. Mitte ainult halvasti aga sa pead end süüdi tundma. Lisaks sellele kasutab ta selliseid lauseid nagu:

"Kui sa seda teed, siis tea, et mulle teeb see halba..."

"Ma ju hoiatasin sind!"

"Ma olen kogu oma elu sulle pühendanud ja selline on siis tänu!"



"Vaata, mida sa minuga teinud oled! "

Ta ei ole kaastundlik