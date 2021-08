Meeletu väsimus pahade päevade ajal? Põhjus peitub just selles

Sul on menstruatsioon ja oled täiesti kurnatud – kõlab tuttava stsenaariumina, eks? Aga miks see juhtub, et lisaks muudele väsimust tekitavatele sümptomitele, mida võid kogeda (krambid, kõhupuhitus, peavalu) sunnib sind miski muu veel päevaste uinakute järele?