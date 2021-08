Paarisuhetes tõstab pead "usaldamatuse trend" | Häiritud mees: avastasin naise ninapidi enda telefonist

“Ei teagi nüüd, mis juhtus. Olen oma naisega viis aastat koos olnud, paar aastat tagasi ostsime ühise elamise, käime regulaarselt reisidel, seksiga on korras, tähtpäevi pean meeles, teistele naistele silma ei tee. Kõik toimib! Või vähemalt toimis viimase ajani. Ühel õhtul, kui ma duši alt tulin ja naine vist ei kuulnud, et ma tulen, avastasin ta hoogsalt ninapidi enda telefonist kerimas minu erinevaid vestlusi. Küsimuse peale, et mida ta omaarust teeb, nähvas ta lihtsalt, et ma olevat viimasel ajal kahtlane olnud ja ta tahtis saada kinnitust, et ma olen endale uue silmarõõmu leidnud.