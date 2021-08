Naine jagas Vabaduse platsil laiali 100 huulepulka: suu ei peaks olema vaid väliselt ilus

Huulepulkade sõnum oli, et koolikiusamine ei alga koolist, vaid ühiskonnast. “Meie sõnad tulevad suust ja huulepulk on hea sümbol, et suu ei peaks olema ainult väliselt ilus, vaid ilus võiks olla see, mida need huuled välja ütlevad,” selgitab Rohilaid-Aljaste.

Naiste roll ühiskonnas on väga oluline

Rohilaid-Aljaste sõnab, et naised oskavad hästi omavahel muresid jagada ning peaksid rohkem arutama omavahel ja koostööd tegema koolikiusamise teemal. Ta on kindel, et naiste roll ühiskonnas on väga oluline ja naised saavad suuresti suunata ühiskonna norme ja käitumisreegleid. Naistel on suur võim meeste ja laste üle – tihtipeale just emade ja vanaemade hoiakute järgi loob perekond hoiakud väljapoole.

Ta lisab, et naine peaks olema ühiskonnas ühendaja ja andja, mitte lõhestaja. “Meie väljaöeldud mõtted ja sõnad muudavad alati natuke maailma, seda isegi siis, kui me seda kohe ei näe. Rääkimata sellest, et lastele ja noortele on parimaks toetavaks jõuks hea eeskuju ja meie kõigi reaalsed sõnad ja teod,” räägib ta.

Oluline on olla õnnelik

Ka naised ise tohiks lasta teistel endale seada ootusi, et naine peab olema täiuslik ema, tegema karjääri, hoidma kodus korda. Rohilaid-Aljaste sõnab, et me elame riigis, kus naised on vabad ning saavad ise valida, millist elu tahavad ning mis on nende prioriteedid - kas karjäär, pere, seltskond või midagi muud.

“Meil on võimalus elada just nii nagu me ise tahame, lihtsalt peame seda soovima, alustama ja olema julged. Teiste ootused et tohi olla takistuseks, sest oluline on olla õnnelik. Õnnelik naine ja ema loob kodu, kus lastel on hea olla,” ütleb ta.