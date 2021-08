Anne Veski avaldab oma kuulsa soengu loo: see oli puhta juhus ja äratundmine!

Selle ainuõige soengu lõi Annele juuksur-jumestaja Õnne Rudi tosin aastat tagasi ajakirja Pere ja Kodu kaaneloo fotode tarvis. ”See oli puhta juhus ja äratundmine, et vaat tema juurde ma käima jään! See on nii hea soeng, et seisab kolm päeva püsti peas.” Anne tunnistab, et see lavailu loomine võtab ka kolm tundi tegemist ja ta ise sellega hakkama ei saaks.