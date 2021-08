Kahtled, kas ta on sinu jaoks see õige? Need on märgid, et suhtel on tõepoolest tulevikku

Kuid paljudel juhtudel kaob mesinädalate faasiga ka säde ning suhe ei jää püsima. Kuidas aru saada, et sellel suhtel on tulevikku?

Need on kolm peamist märki, et teie suhe jääb kestma:

Sul ei teki liblikaid kõhtu

Paljud inimesed arvavad, et "liblikate" kõhtu tekkimine uues suhtes on hea märk. Kui aga tunned liblikaid rohkem kui mõned korrad, on see pigem märk sellest, et sa ei tunne end kindlalt ning oled ärev.

Nii et kui sul ei teki kõhus seda kõditavat tunnet, on see märk sellest, et sinu uus suhe võib tegelikult olla tõeline. Hea paariline on keegi, kes paneb sind end rahulikult ja mugavalt tundma.

Aeg nagu lendaks, kui veedate koos aega

On normaalne, et tahad kogu oma aja veeta uue inimesega. Kuid on oluline, et koos veedetud aeg mööduks tõesti kiiresti. Kui on tunne nagu aeg seisaks ja loed minuteid, millal õhtusöök lõppeb, võib see olla märk sellest, et sinu uus suhe ei kesta kaua.

Hea partner on keegi, kellega sul on lõbus vestelda ning kellega koos olles aeg nagu lendaks.

Teil on palju ühiseid huve

Et suhe kestaks, pole eluliselt tähtis kohtuda kellegagi, kes on täpselt nagu sina. Kuid on oluline, et teil oleks ühiseid huve. Nii teete suurema tõenäosusega koos erinevaid tegevusi - käite kontsertidel, spordiüritustel jne.

See tähendab ka seda, et teie vestlused sujuvad, teie ühine aeg tundub pingevabam ja on vähem tõenäolisem, et teil hakkaks üksteisega koos olles igav.

Allikas: Insider