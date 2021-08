Jalapaistetusele on lahendus

Saate esimestel minutitel toob Triin Põllmaa hea võrdluse selle kohta, kuidas aru saada, kellel, kas ja millist kompressioontoodet vaja võiks minna. „Kompressioontoote vajalikkus on personaalne. Olen ise leidnud hea paralleeli sporditegemisega. On neid, kes teevad harva sporti, ja neid, kes treenivad natuke tihemini, on ka väga sagedasti treenivaid ning spordisõprade tipuks on meistersportlased. Kui sa teed harva sporti, siis sa ei pane väga palju rõhku sellele, et sul oleks spetsiaalne riietus, sulle pole spordiriided nii olulised. Kui sa käid kolm korda nädalas jooksmas, siis juba pead oluliseks spetsiaalseid tosse, sokke ja hingavat särki. Profisportlane aga laseb endale õmmelda spetsiaalselt tema mõõtude järgi spordiriided, mis on väga spetsiifilisest materjalist. Kompressioontoodetega on sama asi, neid läheb vaja olenevalt vajadusest ja sellest, kui suur on probleem, ning on olemas spetsiifilisemad ja vähem spetsiifilisemad tooted ja materjalid, sest on inimesi, kelle jalad lähevad mõnikord paiste, on inimesi, kellel lähevad sagedamini, ja on neid, kellel on jalad kogu aeg paistes,” ütleb ta.