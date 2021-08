Unusta kreemid ja seerumid! Hoopis see igapäevane tegevus hoiab kortsud veel kaua eemal

"Näos on lausa üle 50 erineva lihase. Kuna me neid kõiki igapäevaselt ei asuta, muudab lihaste passiivsus naha lõdvaks, mis viib jällegi naha enneaegase vananemiseni," sõnab loodusterapeut Mai-Liis Kivistik, kes korraldab näojooga koolitust “10x nooremaks kirurgilise sekkumiseta”.

Kivistik võrdleb, et niisamuti nagu treenime oma keha, et püsida vormis, saame treenida ka oma nägu, et seda trimmida ning hoida värske ja ilusana. Selleks on hea abimees näojooga, mis aitab vananemise vastu, parandab naha struktuuri ja ei lase sel lõtvuda. Harjutused on lihtsad ja neid saab igaüks teha kodus endale sobival ajal.



Naha muudab lõdvaks lihaste passiivsus

Kivistik toob välja, et näos on lausa üle 50 erineva lihase. Kuna me neid kõiki igapäevaselt ei asuta, muudab lihaste passiivsus naha lõdvaks, mis viib jällegi naha enneaegase vananemiseni. Kui näojooga abil lihaseid iga päev treenida, muutub nägu nooruslikumaks.

Harjutusi on kogu näopiirkonnale – siluda saab nii otsaesist, suuümbrust, aga ka hoiduda topeltlõuast.

Kuidas saavutada tulemusi?

Näojooga peale ei kulu palju aega, ent oluline on seda teha järjepidevalt, näiteks 5–10 minutit päevas viis korda nädalas. Mida sagedamini harjutad, seda paremaid tulemusi näed.

Kõige parem nipp muutuste jälgimiseks on teha näost pildid. Juba nädala pärast näeb, et nägu on toonuses, kvaliteet on parem. Kuu pärast vähenevad juba väiksemad peened jooned ja nahk on särav. Pärast poolt aastat on nägu täielikult pingul, paiksed näojooned vähenenud, silmaalused kotid väiksemad ning on märkimisväärne muutus naha elastsuses ja jumes.

Näojooga harjutus: suuümbruse joonekeste siluja

· Tõmba parem põsk õhku täis ja seejärel vii seesama õhk aeglaselt vasakusse põske.

· Püsi mõlemal pool 5 sekundit (1 seeria).

· Soorita 3 seeriat, iga seeria vahele tee puhkepaus.

· Jälgi, et otsmik ja õlavööde on pingest vabad.