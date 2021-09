Septembrikuus kõik on uus? Need kolm tähemärki võivad sel kuul eriliselt rõõmustada

Neitsi tähemärk on suur korraarmastaja, hästi praktilise meelega, kes organiseerib oma elu nii hästi, kui võimalik. Tänu Neitsi energiale võib ka sul tekkida korraga suur tahtmine teha suurpuhastus nii oma kodus, kui peas.

Hea oleks, kui sa hakkaksid tegelema spordiga, vaatama kriitilisemalt, mida sa sööd; tegema kodus suurpuhastust ning lõpetama kõik sellised suhted, mis mõjuvad su enesetundele halvasti. Neitsi energia paneb meid rohkem keskenduma oma tervisele ning üldisele heaolule. Praegu on kõige parem aeg selleks, et võtta vastu otsuseid, mis aitavad sul parandada oma tervist ning elu ning pidada neist kinni.

Milliseid tähemärke septembrikuu kõige rohkem soosib?

Neid on kolm õnnelikku, kes saavad planeetide heast energiast kõige suuremat kasu. Tegemist on nendega, kes on sündinud Kaksikute, Neitsi ja Kaalude tähtkujus.

Neitsi

Aeg on särada. Sinu aeg on käes ( Päike on ametlikult Neitsi märgis). Sul on õigus olla enesekindel ning võtta vastu julgeid otsuseid. Praegu on õige aeg selleks, et vaadata tulevikku ning unistada suurelt. Võimalik, et see aasta on pannud sind palju järele mõtlema. Sa oled pidanud võtma vastu väljakutseid, nüüd aga hakkavad su probleemid lahenema. September toob sulle kaasa palju head õnne ning häid võimalusi, mis võimaldavad sul oma unistusi ellu viia. Naudi elu!

Kaalud

Sa oled hetkel pigem romantilises meeleolus ja keegi ei saa seda sulle ette heita. Lõppude lõpuks on armastuse planeet Veenus ise Kaalude märgis hetkel. Sinu elus peaks olema praegu palju armastust võib vähemalt unistusi, mis võivad suure tõenäosusega täituda juba varsti. Sinu suhted teistega muutuvad palju septembris palju paremaks, sest sind on ees ootamas paar väga head kohtumist toredate inimestega. Ära unusta unistada, sest unistused lähevad täide. Septembris on hea õnn sinu poolel- kasuta seda ära ja vii oma eesmärgid ellu.

Kaksikud