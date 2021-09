Kui oled kellegi teise sõltuvuse või probleemi enda õlule võtnud...

Kaassõltuvus võib põhjustada viha. Beattie annab soovitusi, kuidas vihaga toime tulla.

Analüüsi lähemalt arvamusi, mis on viha kohta levinud

Anna endale luba tunda viha, kui see tuleb. Luba ka teistel inimestel vihastada.

Tunneta emotsiooni

Kuigi see on viha, on ta ikkagi ainult emotsionaalne energia. See ei ole vale ega õige – pole vaja teda hinnata. Viha pole vaja õigustada ega ära seletada. Kui see energia sinus on, siis tunneta seda. Samuti tunneta teisi emotsioone nagu solvumine või hirm, mis võivad viha all peidus olla.

Aktsepteeri mõtteid, mis vihastamisega kaasnevad

Parem oleks, kui ütleksid need kõva häälega välja.

Analüüsi mõtteprotsessi, mis vihaga kaasneb

Too see välja valguse kätte. Vaata, kas see on kohane. Pööra tähelepanu mustritele ja korduvatele olukordadele. Niimoodi saad enda ja ümbruskonna kohta palju targemaks. Vahel jäävad tervistuvad alkohoolikud kinni teatud mõttemallidesse, mis annavad märku soovist uuesti jooma hakata.

Otsusta vastutustundlikult, kas ja mida ette võtta

Mõtle välja, mida viha tahab sulle öelda. Kas viha viitab mõnele sinu või lähedaste probleemile, mis vajab tähelepanu? Vahel, kui palud Jumalat, et ta aitaks vihast vabaneda, tahab ta sulle ehk midagi öelda. Kas sa peaksid muutuma? On sul midagi kellegi teise käest vaja? Sageli saab viha alguse täitmata vajadustest. Üks kiire moodus vihast vabanemiseks on lõpetada selle inimese peale karjumine, kes sind vihale ajas, mõelda järgi, mida sul tema käest vaja on ja siis temalt seda küsida. Kui ta ei taha või ei saa sulle seda anda, mõtle järele, mida sa ise pead ette võtma, et enda eest hoolt kanda.

Ära lase vihal enda üle valitseda