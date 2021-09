Näitleja Sarah Paulson jäi korpulentse kostüümi tõttu kriitikanoolte alla: ma usun, et paksufoobia on tõesti olemas

Paulson kõneles Los Angeles Timesiga ning nentis, et vastuolu on praegu põhjendatud. “Ma usun, et paksufoobia on tõesti olemas,” sõnas ta. “Aga see vastutus ei lasu näitlejal, et ta valib mingis rollis kaasa teha,” lisas Paulson. Ta ütles veel, et sobivama kehatüübiga näitleja valimine vaid välimuse pärast pisendaks näitlejate tööd. “Ma tahan uskuda, et minus on midagi, mis sobis sellesse rolli. Juuksurite, grimeerijate, kostümeerijate ja filmiinimeste loodav maagia on olnud osa filmidest nii kaua, kuni on filmid üldse olemas olnud,” rääkis Paulson.