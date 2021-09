Eksperdid selgitavad: 9 viisi, kuidas sättida suhtes rahaasju nii, et armuõnn õitseks

Rahaga tasume asjade eest, mis muudavad elu toredaks. Ent kahjuks võib see põhjustada ka tõsiseid pingeid. Erinevate uuringute järgi võib raha olla suhtes suurim stressiallikas koguni 30% paaride jaoks. Õnneks on sellegi väljakutse osas võimalik ühine keel leida ja targu talitades pingeid maandada.

1. Mõlemad osapooled peaksid teineteise rahaharjumusi tundma õppima

Enne kui hakkate arutama, milline peaks nädala eelarve olema või millised on teie pikaajalised unistused, rääkige rahalistest väärtustest avameelselt ja sügavuti. Mis teile oma vanemate harjumuste juures meeldis? Mis ei meeldinud?

Paaridel, kes mõistavad, kust partneri väärtushinnangud pärinevad, on tavaliselt vähem konflikte, ütleb tuntud finantsteraapia uurija. Lisaks näitavad uuringud, et erinevate väärtuste mõistmine aitab suhtes suurendada teineteise aktsepteerimist ja vastastikust empaatiat. Selleks puhuks on olemas isegi struktureeritud küsimustikud, mis aitavad inimese finantsisiksust määrata.

2. Kumb teist on