"Arvasin kaua, et asi on beebipillides, mida ma viis aastat sõin. Kui aga need ära jätsin, oli tulemus peale pillivaba aastat ikka sama. Naistearst kehitas samuti õlgu ja ütles, et ju ma siis olen lihtsalt madala libiidoga.Kuigi mul pole orgasmi saamisega õnneks probleeme ja linade vahel olemine ei valmista mulle mingit "piina", siis tegelikult saaksin ma suurepäraselt ka seksita hakkama. Olen vahel isegi naljatades mõelnud, et võiksin vabalt ka nunnaks minna. Aga kui sageli ma seksin?..."