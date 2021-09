Toitumisnõustaja soovitab: kolm eriti vitamiinirikast sügisretsepti

Toitumisnõustaja Kärolin Vallimäe sõnul on kiirel perioodil mõistlik toit tööle või kooli kaasa teha, et vältida kiusatust osta poes müüdavat valmistoitu. „Kiireks kaasahaaramiseks mõeldud valmissöök seisab kaupluse soojaletis pikka aega ning kaotab seetõttu palju vitamiine ja toitaineid. Hoopis tervislikum ning taskukohasem on valmistada söök kodus,“ selgitas Vallimäe.

Toitumisnõustaja sõnul on lihtsaim moodus kiireks kõhutäieks üks täisväärtuslik smuuti, mis on alati kogu pere lemmik ning sealjuures vitamiinirikas ja mõnusalt toitev. Ta lisas, et smuuti võiks valmistada näiteks kohe kaasaskantavaid pudeleid kasutades, et see siis hommikul tööle/kooli minnes kotti pista.