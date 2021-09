Sisekujundaja: möödunud õppeaastast saadud kogemus seadis õpilase ruumi sisustamisele uued reeglid

Teadagi, et õpilase tuba on multifunktsionaalne ruum nii õppimiseks, mängimiseks, magamiseks, sõpradega kohtumiseks, loominguliseks eneseväljenduseks kui ka paljude asjade, ennekõike mänguasjade hoiustamiseks. “Selleks, et õpilasel oleks oma toas hea olla ja üks tegevus ei segaks teist, on vaja luua talle hubane ja hästi eraldatud tsoonidega tuba, mida saaks lapse kasvamise ja muutuvate vajaduste korral lihtsasti muuta,” rääkis sisekujundaja Anna Ilmere.

Eralda lapsetuba kolmeks tsooniks

Esimene samm õpilase toa kujundamisel on Ilmere sõnul ruumi kolmeks olulisemaks tsooniks jagamine. Toas peaks olema ala nii mängimiseks, õppimiseks kui ka puhkamiseks. Et laps suudaks paremini keskenduda ja et ka tuba näeks korras välja, peaksid tsoonid olema nii füüsiliselt kui visuaalselt eraldatud. “Ruumi aitab eraldada multifunktsionaalne kirjutuslaud, mille tugiseina katab tahvelvärv. Poodidest võib leida ka kirjutuslaudu, mis avanevad seinale kinnitatud kapist. Kui laua taga on õppimistsoon, siis tahvelsein loob laua kõrvale mängimiseks ala, kus laps saab joonistada ja lasta loovusel lennata. Mängunurk sobib laua kõrvale või taha hästi, kuid arvestama peab, et laua taga istudes poleks mänguasjad näha. Vastasel juhul tekib lapsel kiusatus nendega õppimise ajal mängida,” soovitas Ilmere.

Sisekujundaja lisab, et mängualal võiks kindlasti olla kas joonistamistahvel, molbert või magnettahvel. Viimast saab kasutada näiteks joonistuste, diplomite või fotode väljapanekuks. Kasuks tuleb ka eraldi laud male või legodega mängimiseks, pusle kokkupanemiseks või käsitööprojektideks. Lisaks soovitab ilmere mängunurgas silma alt ära panna need mänguasjad, mida laps parasjagu ei kasuta või on neist välja kasvanud. “Sorteerige lapsega mänguasjad kategooriatesse ja leidke neile kindel koht karbis või korvis. See on hea viis õpetada lapsele, kuidas asju pärast mängimist oma kohale panna,” ütles Ilmere.

Eelista seintel neutraalseid toone