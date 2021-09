Oled lootusetu romantik? Ettevaatust, sest need abielumüüdid võivad rikkuda su suhte

Armastus on kõik, mida vajad

Kuigi see on kindlasti eeltingimus, ei vii see teid altarist palju kaugemale. Suhtlemine, ühised väärtused, sallivus, realistlikud ootused ja pühendumus on vaid mõned vajalikud omadused heas abielus.

Me kõik soovime, et õnnelikuks ja edukaks abiellumiseks oleks vaja ainult armastust, kuid me teame, et see pole ju nii.

Niisiis, enne kui ütled "jah", räägi enda partneriga ka sügavamatest teemadest, et oleksite ka päriselt samal lehel.

Te täiendate teineteist

Teineteise täiendamine on kindlasti heade suhete eelis, kuid eeldada, et teine inimene korvab sinu puudused, on ebareaalne ootus. Sama ka vastupidi. Sa ei saa enda partnerit täielikult muuta ning pead aktsepteerima teda sellisena, nagu ta on.

Sa oled see, kes sa oled, ja keegi ei saa sind ega su partnerit muuta.

Jagate omavahel kõike

Jah, see on kindlasti üks olulisemaid aspekte suhtes olles, aga kõige jagamine on taaskord ebareaalne ootus. See, mida omavahel jagatakse ja mida mitte, on iga paari jaoks erinev. Endale selle sisendamine, et sa pead kõike teadma, mida su partnerile räägitakse, tekitab suhtes probleeme.

Lapse saamine muudab teid lähedasemaks

Imikud panevad vanemad kindlasti igaveseks põimuma, kuid mitmed uuringud näitavad, et esimese lapse sünd tõukab inimesed sageli teineteisest lahku.

Härra või proua Õigega loksub kõik paika

Kui sageli oled kuulnud, et sõber läheb kaaslasega lahku, sest "suhe ei tohiks nii raske olla"? Ehkki selles võib tõetera sees olla, siis sellise hoiakuga ei taha kumbki osapool millegi eest vastutust võtta ning nii ei saagi suhet toimima panna.

Allikas: YourTango