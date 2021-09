Kellegi tagaajamine näeb välja nagu näiliselt kahjutu flirt, kuid see ei muutu kunagi millekski tõeliseks. See raiskab ainult sinu aega ning võib mõjutada ka teatud määral enesekindlust. Sinuga käib kaasas pidev vajadus talle tõestada, et oled piisavalt tugev, intelligentne ja lõbus. Kuidas aga aru saada, kas oled muutunud kellegi käpiknukuks? Kui suudad samastuda allnimetatuga, siis on kindel - ära suuna enam enda energiat temasse!