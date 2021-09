Hingepõhjani liigutav: teineteist 80-aastaselt leidnud paari igasse päeva kuulub teineteise embamine

Üksildus võib sageli tabada just eakaid. Saates sai sõna naisterahvas, kes tunnistas, et vahel hommikusöögi ajal on ta ennast lihtsalt nutmast leidnud. Teine sõnas, et üksildustunne tekitab soovi, et oleks vaid keegi, kes lihtsalt teda kallistaks.

Eriliselt puges vaatajate südamesse aga paar, kes teineteist alles 80ndates leidis. Tegelikult kohtus küll Erich Maasik (88) oma südamedaami Leida Kalaga (87) juba esimeses klassis, ent nende armastus puhkes õide 7 aastat tagasi. "Ma jäin üksikuks ning ma teadsin Leidat koolikokkutulekutelt ja et ta on kuskil olemas. Ma otsisin ta siis lõpuks üles."

Leida kutsus Erichu oma 80ndale juubelile. "Ja seal oligi esimene kokkusaamine," meenutab mees nende suhte algust. Edasi hakati koos ümbruskonnas kultuuriüritustel käima. "Neid käimisi oli ikka hästi-hästi palju kohe," meenutab Leida. Paarile andsid õnnistuse ka mõlema lapsed, kes olid kahe käega suhte poolt.

"Leida ütleb õhtul, et pane tekk mulle selja peale või tule minu vastu, mul on külm," ütleb Erich, kellel armsama jaoks alati soojust jagub. Paari päevaprogrammi on alati vähemalt üks kallistus planeeritud - eks ikka selleks, et lähedust hoida.

Saatejuhi küsimusele, mis Erich Leida hingele juurde annab, vastab naine: "See ongi mu elu sisu ja mul ei ole midagi muud. Sellist pühendumist nagu Eeril on, leiab küll harva. Ta ütles, et temast lahti saada on väga raske," naerab Leida. "Kui ta juba ette võtab, siis jääb paigale." Erich võtab nende suhte kokku: "Minu praegune elu on paigas."

